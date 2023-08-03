Літак Пригожина вшосте після заколоту прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Борт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вранці 3 серпня вшосте після невдалого повстання прилетів до Білорусі з РФ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:55 на військовий аеродром Мачулищі із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК "Вагнера", з реєстр. номером RA-02878", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме цей літак прилітає до Білорусі втретє. Він є не основним літаком Пригожина, а основний після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві.

"Також на військовий аеродром Мачулищі о 09:20 сів ще один приватний літак - Beech C90GTi King Air з реєстр. номером RA-07893 рейсом з Шереметьєво", - доповнюють у моніторинговій групі.

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Як відомо, після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" спікер російського президента Путіна Пєсков заявив, що ця військова компанія переміщується до Білорусі.

У мережу потрапили фото однієї з баз, яку почали готувати для "вагнерівців".

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення і що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з погляду безпеки.





