СБУ проводить обшуки в Дубінського, який під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон. ФОТОрепортаж

Служба безпеки проводить обшуки у нардепа Олександра Дубінського та перевіряють обставини його виїзду за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, парламентар виїхав за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

"При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення", - йдеться в повідомленні.





Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

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