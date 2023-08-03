На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили склади з боєприпасами та пункт управління безпілотниками ворога, - ОК "Південь"

Три склади з боєприпасами, пункт управління безпілотниками та спостережний пункт російських військ знищили ЗСУ на окупованому лівому березі Херсонської області.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Окупанти намагаються обладнати свої позиції так, щоб максимально влучно бити по правому берегу. Але ці позиції є у досяжності українських бійців.

"Продовжуємо вичищати смугу лівобережжя, яка може становити такий безпековий буфер для жителів правого берега. Зараз можемо говорити про те, що наша контрбатарейна активність досить висока, майже у півтора раза перевищує російську", – сказала Гуменюк.

За минулу добу на півдні ворог втратив 30 військових, 14 одиниць техніки.

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"Нам вдалося вразити чотири великокаліберні гармати, один міномет, човен на якому військові РФ намагались маневрувати поміж островами. Продовжуємо контрбатарейну боротьбу", – заявила Наталя Гуменюк.