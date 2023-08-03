Росія примушує українців в окупації прийняти громадянство РФ, у разі відмови - затримання та депортація, - дослідження Conflict Observatory

Росія розпочала систематичні зусилля з примусу мешканців окупованих територій України до прийняття російського громадянства в рамках своєї програми консолідації влади. Мешканці Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей зазнають погроз, залякувань, обмежень у доступі до гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності, а також можливих затримань і депортацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Conflict Observatory, яке підтримав Державний департамент США.

Зазначається, що ці зусилля окупаційної влади здійснюються паралельно з кампанією паспортизації, яку Росія проводить у Криму та районах Донецької й Луганської областей з 2014 року.

На основі всебічного аналізу матеріалів з відкритих джерел Yale HRL визначила закони й методи, які використовуються для того, щоб унеможливити виживання мешканців у їхніх домівках, якщо вони не приймуть російське громадянство. Крім того, такі дії порушують міжнародне право, зокрема заборону дискримінації людей, які живуть в умовах окупації, за національною ознакою, а також примус людей до присяги на вірність державі-окупанту, що є незаконним відповідно до Гаазької конвенції та Женевських конвенцій.

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У дослідженні, як приклад, цитується наказ російського диктатора Володимира Путіна від 2023 року, що "мешканці окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які не отримають російське громадянство до 1 липня 2024 року, вважатимуться "іноземцями" або "особами без громадянства" і підлягатимуть можливій депортації".

Як заявив речник Держдепу Метью Міллер, "у звіті детально описується тривожна кампанія з примусу українських мешканців до прийняття російського громадянства".

"Ті, хто відмовляється це зробити, стикаються з обмеженим доступом до державних послуг, працевлаштування та володіння власністю, що має наслідки для їхньої мобільності, здоров'я та засобів до існування", – зазначив він.

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За словами Міллера, "батьки, які відмовляються реєструвати своїх дітей для отримання російського громадянства, стикаються з обмеженим доступом до батьківських пільг, а деяким із них погрожують втратою опіки над дітьми та можливою депортацією до РФ".

"Паспортизація також дає привід для подальшого розвитку імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. Це давня тактика, яку Росія застосовує на територіях, окупованих нею в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії", – додав Міллер.

Він також наголосив, що "санкціоноване російською державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр української території є і залишиться Україною", тоді як "українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться українськими громадянами".

"Сполучені Штати нагадують Росії про її зобов'язання за міжнародним правом, і ми знову закликаємо російське керівництво припинити цю незаконну війну", – резюмував Міллер.

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