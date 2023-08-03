СБУ брала участь в обох атаках на Кримський міст, - Данілов

До обох атак на Керченський міст, який сполучає окупований Крим та територію РФ, причетна Служба безпеки України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наші військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брали участь у першому та другому випадку", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація – справа рук Служби.

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