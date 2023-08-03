Аеророзвідникам потрібна допомога на придбання мікроавтобуса
Про це пише у фейсбуці захисник України Олександр Осипенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з тим що ми довгий період часу знаходимося при виконанні бойового завдання в нас накопичилася чимала кількість обладнання, яке ми використовуємо, в тому числі й кількість підзвітного майна від втрачених БпЛА, які рано, чи пізно доведеться здавати. І все це за першої команди потрібно кудись буде вантажити, аби перевезти і бажано грузити його так, щоб воно потім залишалося справним і роботоздатним", - написав він.
Для цього аеророзвідники збираються купити мікроавтобус Wolkswagen t4. Машину вже знайшли, вона в доброму технічному стані, має капітальний ремонт кузову й українську реєстрацію.
На те, щоб зібрати 285 тис. грн на авто, у бійців є тиждень.
Допомогти їм можна за такими реквізитами:
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Номер картки банки 5375411207950812
ПриватБанк 4627055710401653
PayPal [email protected].