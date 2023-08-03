Аеророзвідникам потрібна допомога на придбання мікроавтобуса

Бійці аеророзвідки оголосили збір на мікроавтобус Wolkswagen t4, щоб возити з собою обладнання. На це потрібно 285 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці захисник України Олександр Осипенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з тим що ми довгий період часу знаходимося при виконанні бойового завдання в нас накопичилася чимала кількість обладнання, яке ми використовуємо, в тому числі й кількість підзвітного майна від втрачених БпЛА, які рано, чи пізно доведеться здавати. І все це за першої команди потрібно кудись буде вантажити, аби перевезти і бажано грузити його так, щоб воно потім залишалося справним і роботоздатним", - написав він.

Дивіться: Поляк навідріз відмовився продати військовий позашляховик для російських окупантів: "Я можу в Україну його відправити, але не в Росію". ВIДЕО

Для цього аеророзвідники збираються купити мікроавтобус Wolkswagen t4. Машину вже знайшли, вона в доброму технічному стані, має капітальний ремонт кузову й українську реєстрацію.

На те, щоб зібрати 285 тис. грн на авто, у бійців є тиждень.

Допомогти їм можна за такими реквізитами:

Монобанка https://send.monobank.ua/jar/7aBiS4uEc9

Номер картки банки 5375411207950812

ПриватБанк 4627055710401653

PayPal [email protected].