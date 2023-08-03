Росія внесла Норвегію до переліку "недружніх країн"

Уряд РФ додав до переліку недружніх країн Королівство Норвегія та обмежив дипломатичне представництво на території Росії до 27 осіб.

Про це повідомляють на сайті російського кабінету міністрів, пише Цензор.НЕТ.

"Уряд включив Королівство Норвегія до переліку іноземних держав, які вчиняють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Посилаючись на указ Володимира Путіна "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав" (від 23 квітня 2021 року), російський уряд ухвалив рішення обмежити кількість фізосіб, які перебувають на території Росії, з якими посольство Норвегії зможе укладати трудові договори.

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"Згідно з новим розпорядженням, за Норвегією закріплено ліміт у 27 осіб", - додають вони.

Також згідно з указом Путіна в уряді Росії мають право повністю заборонити наймати до посольств, консульств, представництв держорганів і держустанов недружніх країн працівників з-поміж осіб, які перебувають на території Росії.

Раніше, у травні 2021 року, обмеження було запроваджено щодо дипмісій США та Чехії, а в липні 2022 року - щодо дипмісій Греції, Данії, Словенії, Хорватії та Словаччини.

"Затверджений урядом перелік не є остаточним і з урахуванням триваючих ворожих дій іноземних держав, спрямованих проти російських представництв за кордоном, може розширюватися", - повідомляє уряд РФ.

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