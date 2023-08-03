Попри російські атаки по портову інфраструктуру, Україна готова в будь-який момент долучитися до "зернової ініціативи", - ОК "Південь"

Росія розпочала активну агресивну діяльність з атаками на портову та зернову інфраструктуру України. Але Україна готова хоч завтра долучитися до "зернової угоди".

Про це під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зафіксували вже 7 таких атак. Але попри руйнування, Україна готова хоч завтра долучитися до "зернової угоди" та виконувати свої зобов’язання перед світом", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що атаками Росія намагається переконати судновласників у тому, що українські порти не здатні працювати в режимі, необхідному для гарантування продовольчої безпеки у світі, та в такий спосіб переключити увагу на себе і запропонувати власну монополію.

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"Україна здатна забезпечити роботу портів і здатна забезпечити безпековий компонент. Для цього нам потрібна міжнародна підтримка, гарантії ООН та Туреччини", - додала Гуменюк.