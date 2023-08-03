Попри російські атаки по портову інфраструктуру, Україна готова в будь-який момент долучитися до "зернової ініціативи", - ОК "Південь"
Про це під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зафіксували вже 7 таких атак. Але попри руйнування, Україна готова хоч завтра долучитися до "зернової угоди" та виконувати свої зобов’язання перед світом", - заявила Гуменюк.
Вона додала, що атаками Росія намагається переконати судновласників у тому, що українські порти не здатні працювати в режимі, необхідному для гарантування продовольчої безпеки у світі, та в такий спосіб переключити увагу на себе і запропонувати власну монополію.
"Україна здатна забезпечити роботу портів і здатна забезпечити безпековий компонент. Для цього нам потрібна міжнародна підтримка, гарантії ООН та Туреччини", - додала Гуменюк.