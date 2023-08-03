Українці та росіяни протилежним чином ставляться до Сталіна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні прихильниками Сталіна вважають себе 4% громадян, в Росії - понад 63%. Там його популярність лише зростає.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Запитання про ставлення до Сталіна КМІС регулярно ставить українцям протягом останніх 11 років. Ще до Революції гідності позитивно до нього ставилися 23% українців, негативно - 37%. Ситуація істотно не змінювалася до 2021 року.

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"Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася - улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%. Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно - лише 4%", - йдеться у повідомленні.

Негативне ставлення до Сталіна переважає в усіх регіонах України та не залежить від віку й від того, якою мовою спілкуються респонденти.

В Росії при цьому більшість населення ставиться до Сталіна позитивно. Між 2012 та 2013 роками частка росіян, які мають до нього позитивне ставлення, зросла з 28% до 63%.

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"Ставлення до Сталіна - яскравий ціннісний маркер, який демонструє різницю (прірву) між українцями і росіянами", - прокоментував директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведене 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респонденти з усіх регіонів України, крім АР Крим. Похибка не має перевищувати 3,4%.









