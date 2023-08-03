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МЗС Польщі запросить посла України Зварича після його повернення з Києва до Варшави

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МЗС Польщі запросить посла України Зварича після його повернення з Києва до Варшави
Після повернення посла України Василя Зварича з Києва до Варшави МЗС Польщі запросить його на розмову.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

"Метою є з’ясувати причини тієї напруги, яка сьогодні має місце в польсько-українських стосунках, спричинену не польською стороною. Мета полягає у тому, щоби не вступати в суперечку, тому що від цієї суперечки отримають користь інші, кому вигідно, щоби між міністрами Польщі та України була напруга. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоби наша робота була злагодженою. У нас є спільні інтереси та спільні цілі", - сказав Мулярчик.

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Напередодні, 2 серпня, на зустріч у дипломатичній установі викликали тимчасово повіреного у справах українського посольства.

Це запрошення було відповіддю Варшави на виклик посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького до МЗС у Києві. На зустрічі йшлося про реакцію української влади на слова керівника президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марціна Пшидача, який запропонував Україні "почати виявляти більше вдячності за допомогу, яку Польща надала і надалі надає".

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Нагадаємо, МЗС України викликало посла Польщі через заяви польського міністра Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу Польщі. Після цього МЗС Польщі також викликало посла України.

Прем’єр Польщі Моравецький назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент України Зеленський заявив, що емоціям варто охолонути. "Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Viktor Lisenko
    тебе помогают, а ты как гопник не доволен, а Украина страдает
  • Viktor Lisenko
    для Польши на первом месте это интересы своей страны и своего зерна. Нужно тоже понимать и их проблемы.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Гадити Українсько-Польським відношення, на догоду ***** з боліт, можуть тільки з оточення Оманських осіб і по команді від резидента орків в Україні, навіть, якщо воно у вишиванці та балакає на синє око марафону!
    За час з 2019 року це зрозуміли і наші Західні партнери.
    Пильнуймо Україну від нового ГУЛАГУ
    https://www.youtube.com/watch?v=Pt0oT8DLXOg
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