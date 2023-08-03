ЄС "висловив занепокоєння" через чергові ядерні погрози Росії

Європейський Союз засудив дії та погрози Росії із застосування ядерної сили в агресивній війні проти України та закликав дотримуватися мораторію на ядерні випробування як держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Відні, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС засуджує дії та погрози Росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України", - уточнили в заяві.

Також нагадали Росії, що 3 січня 2022 року РФ підписала спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що "ядерну війну неможливо виграти й вона ніколи не повинна вестися".

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"Крім того, Росія підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм від 22 березня 2023 року. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, що містяться в ній", - зазначає ЄС у заяві.

Водночас Євросоюз висловив занепокоєння у зв'язку із заявою РФ про її готовність провести ядерне випробування та закликали Росію "повністю поважати свої зобов'язання як держави-учасниці ДНЯЗ і дотримуватися мораторію на ядерні випробування".

Росія "грубо порушила свої зобов'язання утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності та суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року". "Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", - заявили в ЄС.

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Європейський Союз також засудив розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

"Білорусь, попри її участь в агресивній війні Росії, все ще може зробити вибір відмовитися від подальшого розміщення російської ядерної зброї. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати будь-яке рішення, яке сприятиме посиленню існуючої напруженості в регіоні", - додав ЄС.