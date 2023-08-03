Віцегубернатору Калінінградської області РФ Єлісєєву, який очолював окупаційну владу Херсонщини, повідомили про підозру, - СБУ

Пів року віцегубернатор Калінінградської області Сергій Єлісєєв очолював "уряд" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Єлісєєв - колишній співробітник ФСБ, входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

На момент повномасштабного вторгнення в Україну він працював першим заступником губернатора Калінінградської області. А потім був відряджений до Херсону, де виконував вказівки Москви щодо придушення руху опору та формування кремлівського режиму.

"Серед основних завдань Єлісєєва була підготовка незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу рф та забезпечення потрібного кремлю "підрахунку голосів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юрисконсульт "партії Шарія" працював на російську воєнну розвідку, його затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, за відсутності "на робочому місці" гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його "обов’язки" і керував місцевими окупаційними органами", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що напередодні визволення Херсону Єлісєєв спільно зі своїми поплічниками переправився на лівобережну частину області, а згодом виїхав до Росії. І вже в грудні 2022 року знову отримав посаду в уряді Калінінградської області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Єлісєєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь в заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації). Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

На сьогодні Єлісєєв перебуває під санкціями багатьох європейських країн і США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Публічно виправдовує збройну агресію РФ: повідомлено про підозру російському "воєнкору" Руденку, який входить до пулу пропагандистів Путіна, - СБУ