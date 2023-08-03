Підтримка ЗСУ та війна коштують Україні близько 2 трлн грн на рік, - Шмигаль

Наразі Україна тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, грантам і кредитам.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", - сказав глава уряду.

За його словами, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

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"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", - додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що також вдалося збільшити золотовалютні резерви до історичного максимуму за увесь час незалежності України.

"39 млрд гривень сьогодні у Національному банку на залишках. Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% у річному вимірі. Ви розумієте, яка інфляція у ваших країнах, можете порівняти", - підсумував він.

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