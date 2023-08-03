Сили оборони утримують рубежі біля Кремінної та завдають втрат окупантам, - Нацгвардія

Українські захисники поблизу Кремінної зупиняють наступ штурмових груп окупантів та утримують рубежі, завдаючи загарбникам втрат.

Про це заявив заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що 27 липня завдяки вмілій взаємодії групи пілотів БПЛА, мінометного взводу та розрахунку АГС на одному зі спостережних постів ворога було виявлено скупчення живої сили.

"Згодом нашими підрозділами по ньому був здійснений вогневий наліт. Результатом спільної роботи стало знищення 5 осіб та поранення 9 окупантів", - сказав полковник.

Крім того, у період з 26 по 30 липня командир мінометного розрахунку 5-ї Слобожанської бригади на псевдо "Студент" в районі Серебрянського лісництва в тісній взаємодії з розрахунками БПЛА, вміло керуючи діями своїх підлеглих, загороджувальним вогнем неодноразово зупиняв наступ штурмових груп ворога, чим забезпечив утримання визначених рубежів.

"В ході боїв цим мінометних розрахунком було знищено або пошкоджено 4 танки загарбників", - додав Уршалович.

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