На Таврійському напрямку росіяни зібрали близько 150 000 солдатів, - угруповання військ "Таврія"

На південному напрямку росіяни постійно стягують резерви, знімають підрозділи з інших ділянок фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На нашому напрямку близько 150 000 росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони, а також інженерної техніки для розмінування. Щодобово на Таврійському напрямку росіяни втрачають близько двох-трьох рот.

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