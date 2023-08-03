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На Таврійському напрямку росіяни зібрали близько 150 000 солдатів, - угруповання військ "Таврія"

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На Таврійському напрямку росіяни зібрали близько 150 000 солдатів, - угруповання військ "Таврія"
На південному напрямку росіяни постійно стягують резерви, знімають підрозділи з інших ділянок фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"На нашому напрямку близько 150 000 росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони, а також інженерної техніки для розмінування. Щодобово на Таврійському напрямку росіяни втрачають близько двох-трьох рот.

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Топ коментарі

  • Світлана febb5df7
    Господи,збережи наших захисників! Зроби так,щоб вороги наші повиздихали!
  • Деніс Войцеховський
    FPV дрони зроблять. Але на їх закупівлю гроші потрібні. А от гроші від молитов тільки у кацапських попів з'являються.
  • Amber
    ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони,
    а також інженерної техніки для розмінування ‼️
    А на серіальчики і дибільний ,, марафон "( від якого нудить)
    бабло на Банковій Є 😠
    Де справедливість і коли вже цей цирк закінчиться ?
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