На Таврійському напрямку росіяни зібрали близько 150 000 солдатів, - угруповання військ "Таврія"
4 60318
На південному напрямку росіяни постійно стягують резерви, знімають підрозділи з інших ділянок фронту.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"На нашому напрямку близько 150 000 росіян, є кілька армій — це 35,36,5,58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що ЗСУ для активнішого просування не вистачає авіації, систем протиповітряної оборони, а також інженерної техніки для розмінування. Щодобово на Таврійському напрямку росіяни втрачають близько двох-трьох рот.