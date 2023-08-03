Молдова стежить за ситуацією в Україні та поблизу кордону, щоб мати можливість реагувати на будь-яку її зміну

Після серії російських атак на українські порти, які розташовані лише за кілька десятків кілометрів від молдовської території, у Молдові заявили, що уважно стежать за ситуацією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

Молдовський міністр зауважив, що влада країни готова до будь-якої надзвичайної ситуації.

"Ми постійно стежимо за ситуацією в Україні та поблизу кордону Республіки Молдова, щоб мати можливість реагувати на будь-яку зміну ситуації... Зрозуміло, що перманентні атаки на інфраструктуру та втрати, яких зазнає Україна в цей період, заслуговують на осуд", – сказав Носатий.

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