Жінок із російських колоній масово вербують на війну в Україну, - росЗМІ

Ув’язнені жінки із російських колоній погоджуються охочіше за чоловіків, оскільки більш схильні до пропаганди РФ.

Про це повідомляє російське видання "Можем объяснить", передає Цензор.НЕТ.

"Бажання засуджених і не засуджених жінок йти на війну дуже велике", - розповіла засновник проекту "Русь сидящая" Ольга Романова.

За її словами, до останнього часу активне вербування жінок йшло на окупованих територіях. За даними правозахисниці, близько 50 жінок завербували з колонії в окупованому Сніжному (Донецька область), ще 100 ув'язнених взяли з колоній з півдня Росії.

"На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати новин і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати", - зазначила правозахисниця.

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Ще близько 30 засуджених жінок з ВК-7 у липецькій Новоуглянці були завербовані на війну, уклавши контракт із Міноборони РФ.

"У Липецьку було саме масове вербування. Знаю, що жінки вибували навіть із московських СІЗО", - уточнила Романова.

За свідченнями полонених, про які знає Романова, жінки воюють у складі Міноборони у підрозділах штурмовиків. У багатьох позивний "Вовчиця". Їх утримують разом із чоловіками, але воюють вони окремо.

В ухваленому 24 червня Держдумою законі, що передбачає припинення кримінального переслідування щодо добровольців, які записалися на війну, не зазначено, якої статі має бути громадянин. "Жінка тепер теж може відправитися воювати в Україну й уникнути покарання", - додала Романова.

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