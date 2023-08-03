Росіяни б’ють по Зміїному, щоб тиснути на цивільне судноплавство у Чорному морі, - ОК "Південь"
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Обстрілюючи острів Зміїний російські загарбники намагаються тиснути на цивільне судноплавство у Чорному морі.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Три такі вилазки позначали як загрозу з повітря для іноземних цивільних суден, які могли вдатися до вояжу в українські порти. Все це було спрямовано на продовження тиску на цивільне судноплавство з огляду на подальші перспективи зернової угоди", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що влучань безпосередньо по острову не відбулося.
"Бомбили район острова", - уточнила речниця.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники вже втретє за місяць атакували острів Зміїний.