Росіяни б’ють по Зміїному, щоб тиснути на цивільне судноплавство у Чорному морі, - ОК "Південь"

Обстрілюючи острів Зміїний російські загарбники намагаються тиснути на цивільне судноплавство у Чорному морі.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Три такі вилазки позначали як загрозу з повітря для іноземних цивільних суден, які могли вдатися до вояжу в українські порти. Все це було спрямовано на продовження тиску на цивільне судноплавство з огляду на подальші перспективи зернової угоди", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що влучань безпосередньо по острову не відбулося.

"Бомбили район острова", - уточнила речниця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники вже втретє за місяць атакували острів Зміїний.

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