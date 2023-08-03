Близько 1 млн українських дітей, які рятуються від війни, перебувають за кордоном, - Шмигаль

В Європейському Союзі понад 770 тисяч дітей, які виїхали разом з батьками за кордон під час війни, офіційно зареєстровані у системі європейської освіти.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна коштує дорого. В першу чергу це стосується життів українців, біженців, які залишили Україну разом із дітьми. Лише в Європейському Союзі понад 770 тисяч дітей офіційно зареєстровані у системі європейської освіти. Ми вважаємо, що дітей набагато більше. Мільйон дітей - це ресурс нашого майбутнього, який треба сюди повернути", - сказав Шмигаль.

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За його словами, Президент Володимир Зеленський поставив завдання напрацювати відповідні рішення, які спонукали б українців до повернення додому, а не до повної інтеграції в інших країнах.

"А щоб повернути сюди дітей, потрібна безпека, адже їхні батьки, їхні мами запитають, для чого повертати дітей, якщо вони вже адаптуються й асимілюються у тих країнах, які ви представляєте", - звернувся глава уряду до присутніх послів.

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