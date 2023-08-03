Південна Корея розглядає можливість участі у саміті в Саудівській Аравії щодо війни в Україні

Уряд Південної Кореї розглядає можливість участі представника Сеула в багатосторонніх переговорах щодо принципів миру в Україні, які відбудуться в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Корейський уряд розглядає можливість направлення на зустріч у Джидду високопоставленого чиновника Офісу з національної безпеки при президентові Республіки Корея.

Спостерігачі кажуть, що участь Сеула у зустрічі може свідчити про його зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Варто нагадати, що минулого місяця президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час візиту до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Корея надасть пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та відновлення в рамках Ініціативи миру та солідарності в Україні.

Згідно з цією ініціативою, Південна Корея заохочуватиме ключові країни, що розвиваються, взяти участь у саміті Формули миру, направленому на вироблення підходів до реалізації запропонованих Зеленським 10 пунктів, які включають, зокрема, виведення російських військ із території України.

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Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.