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На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися до 650 м вглибину оборони рашистів, - Уршалович

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На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися до 650 м вглибину оборони рашистів, - Уршалович
Українські захисники закріпилися на зайнятому рубежі та продовжують наступальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Так, нацгвардійці в складі ударних угруповань Сил оборони продовжують успішні наступальні дії на цьому напрямку.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпились на зайнятому рубежі", - розповів Уршалович.

Читайте: Сили оборони утримують рубежі біля Кремінної та завдають втрат окупантам, - Нацгвардія

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А якийсь дурачок здав південь країни за один день.
  • 5 копійок
    Лай Боже мудрому наріду не обирати клоунів.
  • Виктор Дийнега
    Давай начнем с того что украинская армия не вторая армия мира это во первых, а во вторых - украинская армия наступает по всей протяженности фронта, а не на одном участке.
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