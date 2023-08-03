На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися до 650 м вглибину оборони рашистів, - Уршалович

Українські захисники закріпилися на зайнятому рубежі та продовжують наступальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Так, нацгвардійці в складі ударних угруповань Сил оборони продовжують успішні наступальні дії на цьому напрямку.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії в ході наступальних дій просунулися до 650 метрів в глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпились на зайнятому рубежі", - розповів Уршалович.

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