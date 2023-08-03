Найманці ПВК "Вагнер", що перебувають у Білорусі, підійшли до литовського кордону, - Науседа

"Вагнерівці", що зараз дислокуються у Білорусі, перемістилися ближче до литовського кордону.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Ми фактично порівняли ті дані, які маємо в обох, і можемо констатувати, що вони дуже схожі - кількість бойовиків "Вагнера", які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі або близько до цього числа. Частина бойовиків підійшли до нашого кордону, зайнявши позиції в районі Гродно", - сказав Науседа.

Представники Польщі та Литви зустрілися, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні, загрози, які створюють "вагнерівці", ймовірність провокацій і готовність їм протидіяти.

Науседа зазначив, що охорона литовського кордону вже посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії. Президент додав про необхідність продовження зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.

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"Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б надто спокусливо використовувати свою присутність у найближчому сусідстві для можливих провокацій проти НАТО, Литви", - сказав Науседа.

Литовський президент наголосив, що ймовірно кількість бійців "Вагнера" ​​в Білорусі може зрости і досягти навіть 10 тисяч.