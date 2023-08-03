Найманці ПВК "Вагнер", що перебувають у Білорусі, підійшли до литовського кордону, - Науседа
Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Ми фактично порівняли ті дані, які маємо в обох, і можемо констатувати, що вони дуже схожі - кількість бойовиків "Вагнера", які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі або близько до цього числа. Частина бойовиків підійшли до нашого кордону, зайнявши позиції в районі Гродно", - сказав Науседа.
Представники Польщі та Литви зустрілися, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні, загрози, які створюють "вагнерівці", ймовірність провокацій і готовність їм протидіяти.
Науседа зазначив, що охорона литовського кордону вже посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії. Президент додав про необхідність продовження зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю.
"Можна по-різному оцінювати наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно очевидно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б надто спокусливо використовувати свою присутність у найближчому сусідстві для можливих провокацій проти НАТО, Литви", - сказав Науседа.
Литовський президент наголосив, що ймовірно кількість бійців "Вагнера" в Білорусі може зрости і досягти навіть 10 тисяч.