Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 13 окупантів, 27 квадрокоптерів та пункт управління. ІНФОГРАФІКА
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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 13 окупантів, 1 сховище з боєприпасами, 1 пункт управління, 1 одиницю спеціальної техніки та 27 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.