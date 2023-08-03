Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 13 окупантів, 27 квадрокоптерів та пункт управління. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.