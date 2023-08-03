НАБУ та САП завершили слідство щодо екснардепа Деркача, якого підозрюють у держзраді та незаконному збагаченні

За даними слідства, колишній народний депутат Андрій Деркач отримав щонайменше $567 тисяч від розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України.

Про це йдеться в повідомленнях НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III-IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини з США, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.

За це протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

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"Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia)", - говориться у повідомленні.