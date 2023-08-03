5 бригад "Гвардії наступу" вже воюють на фронті, - Уршалович

Бригади "Буревій", "Рубіж","Спартан", "Кара-даг", "Червона калина" вже виконують завдання на передовій.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові Гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій", – сказав Уршалович.

Він додав, що підрозділи бригад "Буревій", "Рубіж", ведуть оборонні дії на східних рубежах нашої держави. А підрозділи бригад "Спартан", "Кара-даг", "Червона калина" вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони України на південному напрямку.

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