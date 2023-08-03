У вересні-жовтні буде ціла битва за те, щоб не втратити фінансову підтримку США для України, - Шмигаль

Восени Україні доведеться багато попрацювати, щоб зберегти бюджетне фінансування з боку США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важко із Конгресом. Я переконаний, у вересні-жовтні буде взагалі ціла битва за те, щоб не втратити підтримку України. Маю на увазі фінанси, пряме бюджетне фінансування. Тому теж попереду велика робота", - сказав Шмигаль.

Він подякував послу України в США Оксані Маркаровій за плідну роботу з американцями.

Що стосується МВФ, то нині є велика 4-річна програма, яка допоможе Україні триматися. Важливою є й фінансова підтримка країн "Великої сімки", додав Шмигаль.

"Та попри все, ці кошти стає отримати все важче з точки зору виконання вимог. Незважаючи на війну, партнери вимагають від України реформ, повноцінного ухвалення оновленого законодавства. Це, до речі, наші зобов'язання і на шляху до ЄС, і на шляху до НАТО. Крім цього, маємо зобов'язання перед українським суспільством реформувати державу, зменшувати рівень корупції, підвищувати ринкові інструменти, підтримувати бізнес", - зазначив Шмигаль.

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