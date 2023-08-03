Фірми Пригожина після повстання продовжують отримувати у Росії держконтракти, - росЗМІ

Компанії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за місяць після повстання уклали держконтрактів не менш як на 2 мільярди рублів.

Про це пише видання "Агентство", передає Цензор.НЕТ.

Так, фірмам Пригожина вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах.

Журналісти зазначають, що ймовірно, це може свідчити про те, що влада зберегла схему неявного фінансування операцій "ПВК Вагнера" в Африці.

"Агентство" вивчило держконтракти 17 компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін знав про плани Пригожина здійснити повстання, але майже нічого не зробив, - The Washington Post

Найбільші підряди за останній місяць фірми Пригожина отримали на організацію гарячого харчування школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів компанії "Соціальне харчування "Центр"", адміністрація Красногорська - 935 мільйонів рублів компанії "Продфудсервіс".

Продовжив співпрацювати з фірмами Пригожина дитячий табір "Артек" - за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів "Комбінату дошкільного харчування". Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній глави "ПВК Вагнера" після заколоту опинилися також кілька лікарень Москви і Московської області. Контракти укладали також із фірмами "Руссоцкапитал" і "АВК".

Усі проаналізовані контракти укладені з цивільними держустановами, йдеться в матеріалі.

Читайте: Бунт Пригожина і заява Путіна про фінансування ПВК "Вагнер" державою завадили Великій Британії оголосити компанію терористичною організацією, - The Times

З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитися неможливо, оскільки вони засекречені. Але про те, що структури Пригожина постачають харчування військовим, раніше говорив сам засновник "ПВК Вагнера", а також Володимир Путін.

"Продовження роботи держзамовників із компаніями, пов'язаними з Пригожиним, може свідчити про те, що держава зберегла схему фінансування операцій "ПВК Вагнер" в Африці через держконтракти. Те, що така схема існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойгу, опублікованому його пресслужбою 10 червня. Як писав засновник "ПВК", проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє "Конкорд". З 2006 року через них пройшло 147 млрд рублів, запевняв бізнесмен. Після заколоту Володимир Путін визнав, що влада фінансувала ПВК у тому числі через держконтракти на харчування військових. Таким чином ПВК заробило лише за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін",- зазначають автори матеріалу.

Загалом із 2014 року до кінця 2022 року пов'язані з Пригожиним фірми, згідно з підрахунками газети The Wall Street Journal, отримали в Росії держконтрактів більш ніж на 5 мільярдів доларів (понад 400 мільярдів рублів). Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми "Вести недели" на "России 1" після заколоту називав ще більшу суму держконтрактів, отриманих фірмами Пригожина, - 1,7 трлн рублів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" і надалі вербує росіян до своїх лав, - росЗМІ