Підрив Каховської ГЕС: рівень забруднення поверхневих вод знизився із 35% до 15%, - МОЗ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
"Ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання. У воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій – тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються", – розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Епідеміологічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено.
Також спеціалісти відбирають для дослідження проби ґрунту. Їх проводять на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють визначити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення. Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам.
Починаючи з 6 червня проводиться щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 38 точок для відбору та моніторингу стану води з поверхневих водойм були сформовані одразу після теракту на Каховській ГЕС.