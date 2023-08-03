Підрив Каховської ГЕС: рівень забруднення поверхневих вод знизився із 35% до 15%, - МОЗ

У перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС морська та річкова вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках. Зараз рівень забруднення знизився до відхилення у 15 %.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

"Ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання. У воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій – тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються", – розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Епідеміологічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено.

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Також спеціалісти відбирають для дослідження проби ґрунту. Їх проводять на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють визначити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення. Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам.

Починаючи з 6 червня проводиться щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 38 точок для відбору та моніторингу стану води з поверхневих водойм були сформовані одразу після теракту на Каховській ГЕС.

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