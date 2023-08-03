З початку 2023 року інвестиції в ремонти ТЕС становлять майже 2 млрд грн, - ДТЕК

"ДТЕК Енерго" з початку цього року інвестував 2 мільярди грн у планову ремонтну програму теплових електростанцій. Енергетики виконали третину запланованих ремонтних робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.

"Підготовка до опалювального сезону на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго триває. Станом на початок серпня енергетики й ремонтники компанії виконали третину запланованої роботи - реалізували 9 ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще 7 - зараз у процесі. Всього компанія планує відремонтувати 27 енергоблоків до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екстрені відключення у Києві та області скасовано, всі споживачі зі світлом, - ДТЕК

"Це літо - пора найактивнішої роботи для наших енергетиків. Багато людей працюють без вихідних і відпусток, щоб виконати весь величезний об’єм роботи й підготувати обладнання до холодів. Люди дуже мотивовані, тому що добре пам’ятають минулу зиму і усвідомлюють, що без належної підготовки під час опалювального сезону буде дуже складно", - додав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

В компанії нагадали, що минулого року було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків ТЕС.