З початку 2023 року інвестиції в ремонти ТЕС становлять майже 2 млрд грн, - ДТЕК
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення компанії.
"Підготовка до опалювального сезону на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго триває. Станом на початок серпня енергетики й ремонтники компанії виконали третину запланованої роботи - реалізували 9 ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще 7 - зараз у процесі. Всього компанія планує відремонтувати 27 енергоблоків до кінця року", - йдеться у повідомленні.
"Це літо - пора найактивнішої роботи для наших енергетиків. Багато людей працюють без вихідних і відпусток, щоб виконати весь величезний об’єм роботи й підготувати обладнання до холодів. Люди дуже мотивовані, тому що добре пам’ятають минулу зиму і усвідомлюють, що без належної підготовки під час опалювального сезону буде дуже складно", - додав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
В компанії нагадали, що минулого року було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків ТЕС.