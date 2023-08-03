Моравецький терміново зустрівся з Науседою через "вагнерівців"
Про це Науседа повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Він назвав зустріч із Моравецьким продуктивною та зауважив, що йшлося про безпеку на кордонах.
"Присутність найманців "Вагнера" в Білорусі - додатковий безпековий ризик для Литви і Польщі, а також союзників з НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого розвитку подій", - написав Науседа.
Напередодні Моравецький заявив у відеозверненні, що "співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", пише Європейська правда.
Він наголосив, що Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.
"Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку", - сказав Моравецький.