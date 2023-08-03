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Моравецький терміново зустрівся з Науседою через "вагнерівців"

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Моравецький терміново зустрівся з Науседою через "вагнерівців"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів термінову зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили провокації з боку Росії та Білорусі.

Про це Науседа повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав зустріч із Моравецьким продуктивною та зауважив, що йшлося про безпеку на кордонах.

"Присутність найманців "Вагнера" в Білорусі - додатковий безпековий ризик для Литви і Польщі, а також союзників з НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого розвитку подій", - написав Науседа.

Читайте: Найманці ПВК "Вагнер", що перебувають у Білорусі, підійшли до литовського кордону, - Науседа

Напередодні Моравецький заявив у відеозверненні, що "співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", пише Європейська правда.

Він наголосив, що Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.

Також читайте: "Зараз ситуація стає небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського коридору", - Моравецький

"Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку", - сказав Моравецький.

Топ коментарі

  • Владимир Инкогнито fb5a3e93
    Припиніть вже пускати до себе громадян обох країн.Введіть санкціі на Білорусь.Вони всі там "невинні",і нічого не можуть зробити.А на сталіна і путіна моляться
  • Stanislav Bryzhyk
    І не кажіть! Готувалися б собі до серпневих шашличків, будували б дорогу. А какая разніца!
  • Grigoriy1959
    Хлопці не треба так перейматись цими "вагнерівцями" ! Їх били американці в Африці, українці в Бахмуті. І ви їх поб'єте в Польщі та Литві. Да, так, що вони назавжди забудуть свою родіну.
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