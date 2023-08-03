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У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок. ФОТОрепортаж

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У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок. ФОТОрепортаж
Поліцейські припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 жінок у заняття проституцією. Свою злочинну діяльність вони організували на території столиці та кількох обласних центрів держави.

Про це повідомили у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У ході розслідування встановлено, що організатором злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші, була 30-річна харків’янка. Вона безпосередньо відповідала за функціонування злочинного бізнесу. Зокрема, для його реклами і розкрутки створили спеціалізований Telegram-канал, де пропонували сексуальні послуги дівчат модельної зовнішності. На цьому інтернет-ресурсі щодобово розміщувалося понад 30 анкет жінок з їхніми портфоліо, а також прейскурант.

"Вартість сексуальних послуг повій сягала від 300 доларів США за годину до 2000 доларів США за ніч. Організаторка сутенерської схеми, експлуатуючи дівчат, отримувала з кожного замовлення певний відсоток від суми їхнього заробітку. До свого кримінального бізнесу вона залучила співучасницю, яка адмініструвала Telegram-канал з пропозиціями платних сексуальних послуг, а також двох чоловіків, які займалися доставкою повій замовникам. Загалом у ході документування зафіксовано втягнення у заняття проституцією понад 100 дівчат", - повідомили в поліції.

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Під час обшуків у фігурантів вилучено елітні автомобілі, готівку в гривнях і доларах США, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

Організаторку злочинної групи затримано, їй повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства в складі групи осіб за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. За вчинення сутенерства у складі злочинної групи та втягнення осіб у заняття проституцією фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як зазначається, після проведення першочергових слідчих дій повідомлення про підозру отримають інші учасники кримінальної схеми.

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У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок 01
У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок 02
У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок 03
У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок 04
У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок 05

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Топ коментарі

  • ий
    Да легализуйте уже это *******(во всех смыслах) бизнес,да и дело с концом(опять таки во всех смыслах).У меня аж слезы наворачиваются,когда я представляю,как бедных невинных девчушек силой втягивают в проституцию.При этом они,правда в очередь выстраиваются.
  • Dmitry Begemotovich
    Опять ****** занимаетесь? Коррупционеров всех переловили? Одни своей вагиной распоряжаются - другие народные деньги воруют. Кого ловить то надо?
  • Алексей Королевский 35c798da
    Для мене загадка в чьому проблема легалізації проституції?Поборники моралі поясніть що в цьому поганого?
    Медкомісія,податки.все на користь державі.
    Це не наркота, і не обіг збої, секс за згодою у нас не заборонений
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