У Києві викрито сутенерів, які втягнули у заняття проституцією понад 100 жінок. ФОТОрепортаж

Поліцейські припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 жінок у заняття проституцією. Свою злочинну діяльність вони організували на території столиці та кількох обласних центрів держави.

Про це повідомили у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У ході розслідування встановлено, що організатором злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші, була 30-річна харків’янка. Вона безпосередньо відповідала за функціонування злочинного бізнесу. Зокрема, для його реклами і розкрутки створили спеціалізований Telegram-канал, де пропонували сексуальні послуги дівчат модельної зовнішності. На цьому інтернет-ресурсі щодобово розміщувалося понад 30 анкет жінок з їхніми портфоліо, а також прейскурант.

"Вартість сексуальних послуг повій сягала від 300 доларів США за годину до 2000 доларів США за ніч. Організаторка сутенерської схеми, експлуатуючи дівчат, отримувала з кожного замовлення певний відсоток від суми їхнього заробітку. До свого кримінального бізнесу вона залучила співучасницю, яка адмініструвала Telegram-канал з пропозиціями платних сексуальних послуг, а також двох чоловіків, які займалися доставкою повій замовникам. Загалом у ході документування зафіксовано втягнення у заняття проституцією понад 100 дівчат", - повідомили в поліції.

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Під час обшуків у фігурантів вилучено елітні автомобілі, готівку в гривнях і доларах США, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

Організаторку злочинної групи затримано, їй повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства в складі групи осіб за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. За вчинення сутенерства у складі злочинної групи та втягнення осіб у заняття проституцією фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як зазначається, після проведення першочергових слідчих дій повідомлення про підозру отримають інші учасники кримінальної схеми.

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