Укрзалізниця призначила два додаткові потяги з Києва до Львова

Через великий потік пасажирів Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Поїзд №191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Додатковий поїзд №163/164 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

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"Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням", - додали в Укрзалізниці.