Україна обговорює страхування суден, які йтимуть через "зерновий коридор", - Шмигаль

Уряд обговорює можливість страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть "зерновим коридором", з державного бюджету України.

Про це сказав прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна застрахувала всі торгові судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти. Зараз ми на уряді обговорюємо і, переконаний, ухвалимо рішення про страхування суден і відповідних компаній, які йтимуть по "зерновому коридору", - сказав Шмигаль.

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За його словами, потрібно розуміти ризики з боку Росії в Чорному морі.

"Це спрацює один раз. Ми розуміємо, що у випадку якщо росіяни затоплять або підірвуть будь-яке торгове судно, це колосально ускладнить нашу роботу з партнерами щодо зернового коридору. Тому, звичайно, потрібна підтримка партнерів, щоб цього не сталося. Але зі свого боку ми такі ризики страхуємо за рахунок нашого бюджету", - додав він.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" 17 липня, Україна запропонувала продовжити її вже без участі Росії.

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