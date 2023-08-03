Нацгвардійці отримали квадрокоптери у рамках проєкту "Дрони Гвардії", - Уршалович

Військові частини Східного оперативно-територіального об’єднання отримали квадрокоптери в рамках проєкту "Дрони Гвардії".

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня у рамках проєкту "Дрони Гвардії" військові частини Східного оперативно-територіального об'єднання отримали квадрокоптери", - поінформував він.

Полковник нагадав, що проєкт "Дрони Гвардії" - це спільна ініціатива українського бізнесу та керівництва Національної гвардії України.

"Ці дрони будуть передані підрозділам, які безпосередньо виконують бойові завдання", - зауважив Уршалович.

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Як повідомлялося, ініціатором проєкту "Дрони Гвардії" стала "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" разом з керівництвом Національної гвардії України та Офісом Президента України. До благодійної ініціативи також долучилися торговельна мережа "Аврора", радіогрупа TAVR MEDIA й автосалон VIDI.

Ціль проєкту - зібрати 100 мільйонів гривень на 1000 дронів для "Гвардії наступу". Зазначається, що цією кількістю техніки вдасться закрити поточну нагальну проблему бригад Національної гвардії України шляхом забезпечення необхідним обладнанням операторів дронів. Наразі зібрано понад 3,5 мільйона гривень.

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