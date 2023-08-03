Польща позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів у порти країн Балтії, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі із прем’єр-міністомр Польщі Матеушем Моравецький заявив, що останній позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Науседи, якщо установи погодяться на такий порядок перевірки, і її буде реалізовано, можливості Литви та інших країн Балтії з експорту українського зерна значно зростуть.

Він наголосив на необхідності зробити все, щоб альтернативні поставки зерна через територію Польщі до портів країн Балтії були максимально злагодженими та ефективними.

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"Тому я поставив питання перед прем'єр-міністром Польщі Моравецьким – чи не можна всі численні вимоги (фітосанітарні, санітарні), ветеринарні інспекції, що здійснюються на кордоні України та Польщі, перенести на інспекції в портах країн Балтії? Це значно скоротило б сам логістичний процес і значно збільшило б наші можливості з експорту українського зерна в такий спосіб", – сказав Науседа, додавши, що "реакція польського прем'єр-міністра була дуже позитивною, і це вселило в мене оптимізм".

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