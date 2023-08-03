Перед початком перемовин про вступ до ЄС Україна має відновити роботу всіх інституцій, - євродепутатка фон Крамон

У Європарламенті підтримують початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця року. При цьому ця технічна процедура, яка дає старт політичному процесу, може тривати "певний час".

Про це заявила на брифінгу депутатка Європейського парламенту, заступниця голови делегації Парламентського комітету асоціації (ПКА) Україна-ЄС Віола фон Крамон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про бажання людей в Україні стати членом ЄС, стати громадянами Європи. Ми знаємо, що це не короткострокова перспектива. Я хочу, щоб усі розуміли, що ми у процесі "розігріву". Ми не кажемо про один чи два роки, ми кажемо про процедуру, яка може зайняти декілька років... Зараз для нас важливо почати процес вступу до кінця року. З одного боку, це технічна процедура, але з другого - це також дуже довгий політичний процес. Зазвичай такі процеси забирають певний час", - сказала фон Крамон.

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Вона зауважила, що не хоче бути "дуже конкретною" у питанні членства України в ЄС. Водночас евродепутатка нагадала, що у такої країни, як Фінляндія, яка приєднувалася до ЄС у зовсім інших умовах, мала ефективне управління і населення 5-7 мільйонів, це забрало декілька років.

"Говорячи про нинішні умови, в яких опинилася Україна, - військову, політичну, безпекову ситуацію, треба бути реалістичними", - зазначила фон Крамон.

Вона додала, що Україна протягом останніх років багато зробила багато для розбудови антикорупційних інституцій, розвитку медіа, розбудови громадянського суспільства, однак під час війни діяльність деяких з них було обмежено режимом воєнного часу.

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"Ми маємо забезпечити, щоб на момент початку процесу вступу діяльність усіх інституцій в Україні була відновлена, ми маємо адаптувати українське законодавство до європейського. Це довготривалий процес. Так, Україна насправді зробила багато, але коли ми наразі дивимося на незалежність судової системи, наразі її все ще не вистачає... Коли я дивлюся на інші сектори, наприклад, коли йдеться про багатопартійний плюралізм, наразі у парламенті з цим трошки важко. Я не хочу заглиблюватися в деталі, але це має бути вдосконалено після закінчення війни, і ми будемо спостерігати за цим дуже пильно", - запевнила фон Крамон.