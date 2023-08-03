ЄС у прискореному порядку запроваджує нові санкції проти Білорусі

Євросоюз у прискореному порядку запроваджує нові санкції проти Білорусі, щоб запобігти обходу обмежень Росією.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про заходи, які забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть запобігти обходу Росією санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Також таким чином санкції проти Білорусі наближаються за змістом до санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, нещодавно, президент України Володимир Зеленський поставив українським послам завдання переконувати партнерів, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів до Росії.