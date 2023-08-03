Ердоган - єдина людина, яка може повернути Путіна до "зернової угоди", - Кулеба
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган єдина людина, яка може повернути російського диктатора Путіна до "зернової угоди".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Україна координує з Ердоганом, щоб Путін повернувся в Чорноморську зернову угоду, а Ердоган координує із Зеленським. Це спільний інтерес", - сказав він.
Міністр висловив думку, що єдиною людиною, яка може повернути Путіна в Чорноморську зернову угоду, є президент Ердоган.