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Ердоган - єдина людина, яка може повернути Путіна до "зернової угоди", - Кулеба

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Ердоган - єдина людина, яка може повернути Путіна до "зернової угоди", - Кулеба
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган єдина людина, яка може повернути російського диктатора Путіна до "зернової угоди".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна координує з Ердоганом, щоб Путін повернувся в Чорноморську зернову угоду, а Ердоган координує із Зеленським. Це спільний інтерес", - сказав він.

Міністр висловив думку, що єдиною людиною, яка може повернути Путіна в Чорноморську зернову угоду, є президент Ердоган.

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Топ коментарі

  • Asey
    Иди в жо.у со свое З угодой,что Украине больше нечего возить кроме зерна??Они не дадут это зделать!Надо закрывать лавку-обьявлять кацапетию страной-террористом и топить их суда все вподряд на официальной основе.
  • Andre Leon
    ....грйобані ви недоумки.....ЯКІ НАХРЕН ДОМОВЛЕНОСТІ ....КОНВОЙ КРАЇН НАТО ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА УРАЖЕННЯ У ВИПАДКУ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ТОРГОВОГО СУДНА ...ШО ЗА ТРЕШ...ДО ЧОГО ЗЕШОБЛО КЛОНЕ...ВСЕ ПЕРЕМОВИН ЗАХОТІЛОСЯ...І НЕВЗДУМАЙТЕ...ЛЮДИ ...СУСПІЛЬСТВО НЕПРОСТИТЬ ЖОДНОМУ ....
  • Silent Crag
    Ліпше би Ердоган пуйла повернув на вивід військ з України. Або просто навернув.
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