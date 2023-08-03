У Румунії посилили контроль кордону НАТО після атаки РФ на порт Ізмаїл на Дунаї

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що "прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії не виявлено", але країна здійснює посилений контроль кордону НАТО після російської атаки на порт Ізмаїл на Дунаї.

Про це повідомляє Point.md, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство національної оборони (Румунії – ред.) рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження необґрунтованих та незаконних нападів на цивільні райони й об'єкти критичної інфраструктури України. Що стосується ситуації, що виникла внаслідок скоєних атак на об'єкти портової інфраструктури в районі Ізмаїла, неподалік кордону з Румунією, за оцінками структур, які перебувають у віданні Міністерства національної оборони, прямих військових загроз для національної території або територіальних вод Румунії не було ідентифіковано", - йдеться в повідомленні.

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Міноборони Румунії також повідомило, що "застосовує заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних та союзницьких планів, здійснює постійний моніторинг національної землі, моря та повітряного простору та співпрацює зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі та стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Нагадаємо, російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Внаслідок атак військ РФ на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

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