Укренерго не прогнозує відключень електроенергії влітку
Про це сказав голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація не є простою, навіть улітку. Але ми не прогнозуємо ніяких відключень споживачів через те, що в енергосистемі не вистачає електроенергії", - зазначив Кудрицький.
Він додав, що для мінімізації ризиків під час проходження осінньо-зимового періоду, важливими є чотири елементи: ремонти пошкоджених енергооб'єктів (підстанцій, електростанцій); інженерний захист, який дозволить зменшити наслідки можливих ударів; ощадливе споживання електроенергії та щільність системи протиповітряної оборони.
"На 100% відновити той обсяг руйнувань, яких зазнала енергосистема, за ті 8 місяців, які минули після зупинки обстрілів, фізично неможливо", - констатував Кудрицький.
Він наголосив, що за таких умовах потрібно так розподілити ресурси, щоб полагодити максимум об'єктів.
Кудрицький також зазначив, що до зими енергетикам необхідно залучити всю генерацію, яка є доступною. Крім того, осінньо-зимовий період буде складним без залучення імпорту електроенергії.
Нагадаємо, раніше в Укренерго заявляли, що серпень буде найскладнішим місяцем в плані енергетики.