Укренерго не прогнозує відключень електроенергії влітку

Попри те, що ситуація залишається непростою, Укренерго не прогнозує ніяких відключень електроенергії для споживачів цього літа.

Про це сказав голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація не є простою, навіть улітку. Але ми не прогнозуємо ніяких відключень споживачів через те, що в енергосистемі не вистачає електроенергії", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що для мінімізації ризиків під час проходження осінньо-зимового періоду, важливими є чотири елементи: ремонти пошкоджених енергооб'єктів (підстанцій, електростанцій); інженерний захист, який дозволить зменшити наслідки можливих ударів; ощадливе споживання електроенергії та щільність системи протиповітряної оборони.

"На 100% відновити той обсяг руйнувань, яких зазнала енергосистема, за ті 8 місяців, які минули після зупинки обстрілів, фізично неможливо", - констатував Кудрицький.

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Він наголосив, що за таких умовах потрібно так розподілити ресурси, щоб полагодити максимум об'єктів.

Кудрицький також зазначив, що до зими енергетикам необхідно залучити всю генерацію, яка є доступною. Крім того, осінньо-зимовий період буде складним без залучення імпорту електроенергії.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявляли, що серпень буде найскладнішим місяцем в плані енергетики.

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