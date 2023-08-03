Жеваго повідомлено про підозру у наданні хабаря суддям та ексглаві ВС Князєву, - НАБУ

Власнику групи "Фінанси і кредит", бізнесмену Костянтину Жеваго повідомлено про підозру у наданні хабаря ексголові Верховного суду Князєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними Бюро, Жеваго підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

"Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній (колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

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У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг). Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол. США.

Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому", - розповіли в НАБУ.

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