Кулеба про українську дипломатію: "Період із вересня по грудень буде суперважким"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що період із вересня по грудень буде надзвичайно важким для української дипломатії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Період із вересня до грудня буде суперважким. Не динамічним, не насиченим. Просто важким. Одних самітів у нас буде, українських самітів, до десятка вже проглядається", - зазначив він.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський вирішив зібрати нараду українських послів у серпні для опрацювання конкретних планів та узгоджень із МЗС перед початком політичних сезонів у країнах.

"Найбільш змістовна частина розмови, така, де були нові елементи, - про реалізацію Формули миру та Саміту Формули миру. Це така історія для підручників із міжнародних відносин. Тому що вперше країна, яка у війні, згуртовує світ навколо свого бачення завершення війни, а не навколо бачення третьої сторони. І це конкретно нав'язане світу бачення", - наголосив Кулеба.

За його словами, після зустрічі в Копенгагені політичних радників і радників із питань національної безпеки тема української Формули миру "злетіла". "Це як літак відривається від землі, а потім різко двигун починає набирати обертів. У нас наразі теж двигуни мають набирати обертів і тягнути нас вгору. І тому конференція послів відбулася саме зараз", - зауважив він.

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Раніше він заявляв, що українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях та штаб-квартирах міжнародних організацій.