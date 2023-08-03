Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України на саміті в Саудівській Аравії

Індія стане учасником мирних переговорів щодо війни в Україні на саміті в Саудівській Аравії.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Індії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, представник МЗС підтвердив інформацію щодо участі Індії в саміті під час брифінгу. Водночас інші подробиці поки що не розкриваються.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.

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