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Українські моряки зможуть складати іспити в Польщі

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Українські моряки зможуть складати іспити в Польщі
Українські моряки зможуть складати в Польщі іспити на підтвердження кваліфікацій та присвоєння звання.

Реєстрація на тестування у Варшаві вже розпочалася. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Іспити в Польщі дадуть кадетам й випускникам морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, можливість підтвердити кваліфікацію й отримати перший робочий диплом.

Комп’ютерний іспит CES 6.0 моряки зможуть скласти в просторі MRS in Poland. На іспиті буде член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення показує автоматично сформовані результати та видає сертифікат.

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Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами. Для цього достатньо направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс".

Невдовзі така можливість з’явиться на порталі Дія. Зараз триває бета-тестування послуги.

Топ коментарі

  • Leshek
    До сих пор не могу понять, почему мотористу или матросу Николаю разрешили ехать за границу зарабатывать доллары ( предварительно заплатив 5000-6000 тысяч долларов условному военкому Борисову) , а вот работнику конвейера на фабрике в Польше Ване нельзя? Брехню власти , что моряки привезут доллары в Украину, можно пропустить. Они ничего в Украину не везут, так как отпуска проводят за границей и тратят эти деньги в Польше, Турции , Болгарии и т.д., а потом опять уходят в рейс.
  • senia
    что за Член и что за комиссия ?
    украинская ?
    зачем они нужньі в Польше ?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Leshek, пояснення просте до банальності. Умовний моторіст чи матрос Коля в більшості своїй МАЄ змогу заплатити воєнкому декілька тисяч умовних одиниць плюс вже звик до поборів на курсах та в крюінгах, тому буде мовчати в тряпочку. А слюсар Микола НЕ МАЄ таких коштів і при запросі 5 кілобаксів за дозвіл на роботу в Польші почне волати. Це нікому не потрібно.
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