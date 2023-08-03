Українські моряки зможуть складати іспити в Польщі

Українські моряки зможуть складати в Польщі іспити на підтвердження кваліфікацій та присвоєння звання.

Реєстрація на тестування у Варшаві вже розпочалася. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Іспити в Польщі дадуть кадетам й випускникам морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, можливість підтвердити кваліфікацію й отримати перший робочий диплом.

Комп’ютерний іспит CES 6.0 моряки зможуть скласти в просторі MRS in Poland. На іспиті буде член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення показує автоматично сформовані результати та видає сертифікат.

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Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами. Для цього достатньо направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс".

Невдовзі така можливість з’явиться на порталі Дія. Зараз триває бета-тестування послуги.