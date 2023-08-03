Українські моряки зможуть складати іспити в Польщі
Реєстрація на тестування у Варшаві вже розпочалася. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
Іспити в Польщі дадуть кадетам й випускникам морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, можливість підтвердити кваліфікацію й отримати перший робочий диплом.
Комп’ютерний іспит CES 6.0 моряки зможуть скласти в просторі MRS in Poland. На іспиті буде член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення показує автоматично сформовані результати та видає сертифікат.
Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами. Для цього достатньо направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс".
Невдовзі така можливість з’явиться на порталі Дія. Зараз триває бета-тестування послуги.