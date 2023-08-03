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Німеччина не надає Україні ракети Taurus через їхню "особливу далекобійність", - Пісторіус

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Німеччина не надає Україні ракети Taurus через їхню "особливу далекобійність", - Пісторіус
Німеччина не передає Україні ракети Taurus через їхню "особливу далекобійність". Крім того, США також утримуються від надання далекобійних ракет.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Пісторіус пояснив ненадання Україні ракет Taurus "особливою далекобійністю", а також згадав, що і США не передають Україні далекобійні ракети.

Пісторіус нагадав, що Німеччина є "лідером" у передачі Україні засобі протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

"Це наш перший пріоритет, наша основна компетенція", – пояснив він.

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Через все це Пісторіус не бачить нагальної потреби у наданні ракет Taurus Україні. 

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Зато Украинские ракеты аналогичного класса Гром-2=Сапсан зелень закатала в асфальт по приказу Ху#ла, а теперь им кто-то виноват.
  • Деніс Войцеховський
    Правильно, прибережіть для себе, вам невдовзі з росією воювати.
  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    бити можна тільки по домам українців, по лікарням, по теплостанціям і зерновим терміналам, по полям з пшеницею. а по російським заводам, по аеродромам на росії не можна. Може Україні вже і захищатись заборонити?
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