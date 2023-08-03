На Таврійському напрямку знищено 22 одиниці військової техніки росіян та 6 складів боєприпасів, - Тарнавський
2 46811
На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань.
Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 9 ББМ, 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 станковий гранатомет, 3 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки.
Також було знищено 6 складів боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.