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На Таврійському напрямку знищено 22 одиниці військової техніки росіян та 6 складів боєприпасів, - Тарнавський

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На Таврійському напрямку знищено 22 одиниці військової техніки росіян та 6 складів боєприпасів, - Тарнавський
На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань.

Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 9 ББМ, 4 одиниці артилерійських систем та мінометів, 1 станковий гранатомет, 3 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Oleksa Tomakh
    Красунчики!!! Дякую! Слава ЗСУ, слава Україні!
  • Нина Карпенко
    Головне - бережіть себе.
    Нам не потрібна перемога любою ціною.
    Адже дома кожного чекає мама.
  • Oleksa Tomakh
    Просто ЗСУ чекає на тебе. Як підскочиш, так завтра Керч візьмемо
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