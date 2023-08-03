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Китай змінює риторику та може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії, - WSJ

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Китай змінює риторику та може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії, - WSJ
Китайська делегація, ймовірно, приєднається до мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоч Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Останній подразник Китаю - це вихід РФ з "зернової угоди", адже Пекін був один із найбільших покупців українського зерна.

Повстання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також порушило нові питання у Пекіні щодо влади Путіна.

Автори матеріалу зазначають, що Китай змінює риторику та, ймовірно, погодиться на розгляд української "Формули миру" для врегулювання війни.

Журналісти повідомляють, що Пекін може відправити свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.

Читайте: Індія візьме участь у мирних переговорів щодо України на саміті в Саудівській Аравії

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Топ коментарі

  • Птн Пнх 76a150e3
    Ну дуже китайцям хотялося, щоб взяли київ за 3 дні, а потів Сі подумав, ну трохе почекаю, може підфартить - але не підфартило і з часом. Потем воно м'ялося, щось намагалося замутити зі снярядми, але масштабна військова допомога так і заглохла на рівні обговоренян всередині Китаю, бо Дядя Сем чітко дав поняти, що з ним не треба жартувати. Сидіти на двох стільцях і вичікувати коли хтось виграє і обрати сторону переможця - це з однієї сторони хоч і цинічна, але досить прагматична і вигідна позиція, але в неї є один недолік - так довго не всидиш - економічні реалії глобальної економіки такі, що рано чи пізно таки прийдеться обирати чиюсь сторону, бо інакше економіка почне стагнувати. І ось вже підходить цей час - вже так відсидів Сі дупу на двої стільцях, що настав час вже щось робити і робити не дуже зручний, але життєво необхідний вибір
  • Ziu Zou
    троянский конь, выведает всё и доложит кацапне
  • FT FT
    В чем смысл етих переговоров? Типа скажут войну нужно заканчивать и ***** скажет хорошо и выведет войска? То ли наивные то ли дураки. А Китай вообще приедет только в качестве кремлевской гниды чтобы пакостить
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