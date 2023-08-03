Китай змінює риторику та може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії, - WSJ

Китайська делегація, ймовірно, приєднається до мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Китай все більше зіштовхується з ризиками, викликаними війною в Україні. Хоч Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Останній подразник Китаю - це вихід РФ з "зернової угоди", адже Пекін був один із найбільших покупців українського зерна.

Повстання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також порушило нові питання у Пекіні щодо влади Путіна.

Автори матеріалу зазначають, що Китай змінює риторику та, ймовірно, погодиться на розгляд української "Формули миру" для врегулювання війни.

Журналісти повідомляють, що Пекін може відправити свою делегацію на зустріч щодо миру в Україні, яка відбудеться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн. Зокрема будуть присутні представники ЄС та США.

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