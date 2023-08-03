Бойові медики матимуть право на переливання крові, - Маляр

Бойові медики отримають відповідну підготову та матимуть право на переливання крові пораненим

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

"Що стосується переливання крові. Ми на сьогодні, я сподіваюся, поставили крапку в цьому питанні, і бойові медики будуть мати, безумовно, право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому - щоби ці люди мали відповідну підготовку", - зазначила Маляр.

Вона додала, що Міноборони та Міністерство охорони здоров'я знайшли компроміс в цьому, і бойові медики, які не мають медичної освіти, проходитимуть підготовку під наглядом МОЗ.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить зберегти більше життів українських військових.