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Бойові медики матимуть право на переливання крові, - Маляр

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Бойові медики матимуть право на переливання крові, - Маляр
Бойові медики отримають відповідну підготову та матимуть право на переливання крові пораненим

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель

"Що стосується переливання крові. Ми на сьогодні, я сподіваюся, поставили крапку в цьому питанні, і бойові медики будуть мати, безумовно, право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому - щоби ці люди мали відповідну підготовку", - зазначила Маляр. 

Вона додала, що Міноборони та Міністерство охорони здоров'я знайшли компроміс в цьому, і бойові медики, які не мають медичної освіти, проходитимуть підготовку під наглядом МОЗ.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить зберегти більше життів українських військових.

Топ коментарі

  • Boruh Zackelberger
    Сам ти дурість, це рятує життя бійцям, вже є натівські комплекти і натреновані люди, які це вміють робити і навіть успішно протизаконно роблять, рятуючи солдат. Маляр частково бреше - підготовка вже у багатьох є, у тих же "госпіталʼєрів", але нема законодавчого врегулювання від влади що мають робити бойові медики.
  • Eugen Sсhorf
    Сподіваюсь, що цю дурість буде неможливо виконати в реальності!!!!
  • Boruh Zackelberger
    лікарі в лікарні, друже...На стабпункті мобілізовані лікарі - бойові медики, яким на даний час законодавчим чином не дозволено робити трансфузію, далі в лікарню по процедурі треба відправляти.
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