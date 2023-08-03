Бойові медики матимуть право на переливання крові, - Маляр
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Бойові медики отримають відповідну підготову та матимуть право на переливання крові пораненим
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
"Що стосується переливання крові. Ми на сьогодні, я сподіваюся, поставили крапку в цьому питанні, і бойові медики будуть мати, безумовно, право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому - щоби ці люди мали відповідну підготовку", - зазначила Маляр.
Вона додала, що Міноборони та Міністерство охорони здоров'я знайшли компроміс в цьому, і бойові медики, які не мають медичної освіти, проходитимуть підготовку під наглядом МОЗ.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить зберегти більше життів українських військових.