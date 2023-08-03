Посилення штрафів за використання російської музики - це боротьба на мовному фронті, - Кремінь

Верховна Рада України повинна підтримати поданий парламентарями законопроєкт №9547 "Про внесення змін до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Збільшення розмірів штрафів за використання музичного продукту держави-агресора - це одна зі складових справжньої боротьби на мовному фронті", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодних експериментів із заміни українського дубляжу титрами бути не може, - Кремінь

"Токсична кремлівська музика, ставши елементом ворожої пропаганди, вже не буде псувати український інформаційний простір. Слухати музику російських артистів, які схвалюють агресію проти України, роблять злочинні заяви, заперечують воєнні злочини - безвідповідально, аморально, підступно", - наголосив Кремінь.

"Від початку повномасштабного вторгнення з ефірів українських радіостанцій зникли російськомовні пісні, проте ще трапляються випадки, коли заборонених кремлівських виконавців можна почути у закладах харчування, громадському транспорті чи на вулиці. Це електризує громадян, викликає природне суспільне несприйняття, отже, передбачає кращий захист мовних прав. Якщо ми дійсно захищаємо свій інформаційний простір і реально боремося з відвертими ворогами України, то і зброя має бути справжньою, а не піротехнічною. Вірю, що і штраф у 51 гривню за прослуховування пісень тих, хто публічно підтримав російську агресію, відвідував окуповані території України, заперечує злочини кремлівських терористів, буде суттєво збільшений", - додав він.

Читайте також: Україна має внести у Кримінальний кодекс відповідальність за злочин лінгвоциду, - Кремінь