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Російські пілоти-курсанти "тренуються" на громадах Сумщини, - Центр нацспротиву

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Російські пілоти-курсанти "тренуються" на громадах Сумщини, - Центр нацспротиву
Російські пілоти-курсанти б’ють по території прикордонних громад Сумської області некерованими ракетами в рамках "практичних стрільб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Так, з серпня курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни агресора", - пише ЦНС.

Зазначається, що Росія навмисно готує "вчорашніх підлітків" до війни проти України, змушуючи їх тренуватись на цивільних, надаючи їм некеровані ракети.

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    А збивати тих рашистських "жовторотиків" не пробували?
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    а на кому їм ще тренуватися якщо жителі Сумщини обрали собі під час війни у ​​президенти ідіота, який займався асфальтом замість ППО?
  • vuiko dobrui
    чим збивати ??? асфальто з догір які на "великому крпадівництві" побудував вофка зе ???



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