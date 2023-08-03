Російські пілоти-курсанти "тренуються" на громадах Сумщини, - Центр нацспротиву
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Російські пілоти-курсанти б’ють по території прикордонних громад Сумської області некерованими ракетами в рамках "практичних стрільб".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, з серпня курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни агресора", - пише ЦНС.
Зазначається, що Росія навмисно готує "вчорашніх підлітків" до війни проти України, змушуючи їх тренуватись на цивільних, надаючи їм некеровані ракети.